Die belgische Fußball-Nationalmannschaft muss im EM-Achtelfinale gegen Portugal am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) ohne ihren Offensivspieler Nacer Chadli (31) auskommen. Der Profi vom türkischen Erstligisten Basaksehir fühle sich nicht gut und habe die Reise in den Spielort Sevilla daher nicht mit angetreten. Das teilten die Belgier am Samstag mit.

Der 65-malige Nationalspieler Chadli stand bei der EM bisher in einem Spiel über die komplette Spielzeit auf dem Feld, beim 2:0 zum Gruppenabschluss gegen Finnland am vergangenen Montag in St. Petersburg. Nationaltrainer Roberto Martinez hat im Topspiel gegen den Titelverteidiger ansonsten keine Ausfälle zu beklagen.