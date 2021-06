Can läuft wieder - auch Goretzka dabei

vergrößernverkleinern Emre (r.) Can und Leon Goretzka arbeiten am Comeback © FIRO/FIRO/SID

Emre Can kehrt im EM-Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft ins Lauftraining zurück. Auch Leon Goretzka steht am Donnerstagmittag mit Can auf dem Platz.