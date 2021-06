Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft unterstützt das Männer-Team wenige Stunden vor dem EM-Auftakt mit einer Trikot-Geste. Bei der Partie am Dienstag gegen Chile (15.00 Uhr/ZDF) wird die Elf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in den schwarzen EURO-Trikots der Männerauswahl spielen, die am selben Tag gegen Frankreich antreten wird (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV).

"Es war uns ein wichtiges Anliegen, an diesem Tag unsere Unterstützung für das Männerteam zu zeigen", sagte Spielführerin Svenja Huth: "Die Aktion mit den Trikots ist ein starkes Zeichen dafür, dass wir alle ein Team sind und es um einen Fußball geht. Wir wünschen den Jungs viel Erfolg und hoffen auf eine tolle EM."