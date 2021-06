Schon vor dem EM-Start geriet Kylian Mbappé in die Schlagzeilen - nun wehen ihm noch deutlichere Worte entgegen als bislang.

"Dass er auf dem Platz der Anführer ist, ist kein Problem", begann die Kritik von Jérôme Rothen beim französischen Sender RMC Sport noch sanft, was sich aber schnell änderte: "Dass sich sein übergroßes Ego auch auf das Spielfeld ausweitet, das stört mich."

Der ehemalige französische Nationalspieler, der zwischen 2004 und 2010 für Paris Saint-Germain spielte, sieht dabei ein großes Problem für den Erfolg des Weltmeisters: "Ich denke, dass Didier Deschamps das nicht mehr in den Griff bekommt und es ist problematisch. Es ist sogar überraschend, dass er Kylian Mbappé so viele Dinge machen lässt."

"Wir erwarten mehr von Mbappé"

Die Kritik von Rothen geht also auch in Richtung des Nationaltrainers. Deschamps schlichtete allerdings auch den Streit rund um Mbappé und Olivier Giroud und hielt den jungen Superstar davon ab, wütend bei einer Pressekonferenz aufzutauchen. Giroud hatte Mbappé Eigensinnigkeit vorgeworfen.

Mbappé hat bei der EM bislang keinen Treffer erzielt. "Wir können heute nicht sagen, dass Kylian Mbappé eine erfolgreiche EURO hatte", sagte Rothen daher. Der 43-Jährige glaubt, dass der Offensiv-Star sein Potenzial nicht abruft.

"Ist er so gut drauf, wie er es bei PSG bis zum Ende der Saison war? Ich würde sagen, nein. Wir erwarten viel mehr von Kylian Mbappé. Jeder denkt, dass Mbappé einer der besten Spieler in Europa ist. Aber wenn man ihn sofort in die Kategorie der Allerbesten einordnet, dann kann man damit nicht zufrieden sein."

Am Montag trifft Mbappé mit Frankreich im EM-Achtelfinale auf die Schweiz. Dann kann er allen Franzosen zeigen, was in ihm steckt. (Frankreich - Schweiz am Montag ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)

