Ein früherer Mittelklasseklub sorgt seit ein paar Jahren nicht nur in Italien, sondern auch im europäischen Fußball für Schlagzeilen: Atalanta Bergamo.

Zum dritten Mal in Folge schoss der Verein des deutschen Nationalspielers Robin Gosens die meisten Tore in der Serie A. Vergangene Spielzeit waren es 90. (Alles Wichtige zur Fußball-EM 2021)

Mit erfrischend offensivem und riskantem Fußball qualifizierten sich die Norditaliener erneut für die Champions League. Und nun liefern die Akteure von Trainer Gian Piero Gasperini auch in ihren Nationaltrikots bei der EM ab.

Anzeige

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

Atalanta im Achtelfinale stark und international vertreten

Von insgesamt neun gestarteten Spielern haben es acht ins Achtelfinale geschafft. Neben Gosens, der mit Deutschland in der Runde der letzten 16 am Dienstag auf England trifft, haben es Marten de Roon (Niederlande), Ruslan Malinowski (Ukraine), Joakim Maehle (Dänemark), Remo Freuler (Schweiz), Rafael Toloi, Matteo Pessina (beide Italien) sowie Mario Pasalic (Kroatien) in die K.o.-Phase geschafft.

Damit ist Bergamo mit acht Spielern aus sieben Nationen im Achtelfinale vertreten und damit mit genauso vielen wie die Champions-League-Finalisten FC Chelsea und Manchester City.

Von den Blues haben 16 von 17 Spielern die K.o.-Runde erreicht. Vor Atalanta liegen außerdem noch ManCity (14/14), FC Bayern (13/14), Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach (jeweils 10/10), Dynamo Kiew (10/11) und Juventus Turin (10/12).

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1:

Alle News & Infos zur EM 2021

Spielplan & Ergebnisse der EM 2021

EM-Liveticker

Tabelle & Gruppen der EM 2021

Alle Teams der EM 2021

Die Statistiken der EM 2021