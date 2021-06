Frankreich will gegen Ungarn das Achtelfinale der EM klar machen. Schweden und Spanien stehen sich im Duell der Wirkungslosen gegenüber.

EM 2021. Der Euro-Samstag im Überblick:

Explodiert Frankreichs Wundersturm gegen Ungarn?

Das französische Sturm-Triumvirat aus Kylian Mbappe, Karim Benzema und Antoine Griezmann, hat beim 1:0 gegen Deutschland geliefert, aber noch nicht ganz so hell gestrahlt wie erwartet. Zwei von ihnen trafen, doch die Tore von Mbappe und Benzema zählten nicht.

Schön waren sie aber herausgespielt, besonders Mbappé zeigte, was von ihm im Turnierverlauf zu erwarten ist. In Budapest böte sich die perfekte Bühne für die erste große Sternstunde des französischen Wunderangriffs. ( Alle News & Infos zur EM 2021)

Schließlich wird die Puskas-Arena wird wieder kochen, so viel ist sicher. Gegen Portugal zum Auftakt waren bereits 55.662 Zuschauer gekommen - Ähnliches ist auch am Samstag zu erwarten. Es sind weiterhin 100 Prozent Auslastung erlaubt, komplett ausgeschöpft wurde die Kapazität beim ersten Spiel noch nicht. Trotzdem brannte die Luft.

Frankreichs Lucas Hernandez freute sich bereits: "Ich liebe es, vor einem feindselig gestimmten Publikum zu spielen, dafür spiele ich Fußball." ( Spielplan & Ergebnisse der EM 2021)

Ungarns Torwart Peter Gulacsi war schon gegen die Portugiesen der beste Mann des Gastgebers, mehrmals hielt der Keeper von RB Leipzig sein Team im Spiel. Eine Weltklasse-Leistung des 31-Jährigen wird es wohl auch im Duell mit dem offensivstarken Weltmeister brauchen. Gulacsi forderte derweil einen leidenschaftlichen Auftritt von seiner Mannschaft wie zum EM-Start, als die Abwehr lange solide stand: "Wenn wir auf diese Weise gegen die Franzosen spielen, dann kann alles passieren", sagte Gulacsi.

Frankreichs Kingsley Coman soll wieder mit von der Partie sein. Der Flügelspieler von Bayern München war am Donnerstag abgereist, um bei der Geburt seines Kindes dabei zu sein. Frankreichs Verband und die UEFA gaben grünes Licht. Lange wird Coman aber nicht bei der Familie verweilen, er soll bis zum Spiel am Samstag wieder zur Mannschaft stoßen. Gegen Deutschland hatte der 25-Jährige nicht zum Spieltagskader gehört. ( EM-Liveticker)

EM 2021: Spanien und Polen brauchen Sieg

Duell der Wirkungslosen: Spanien trifft auf Robert Lewandowski und Polen. Ein Sieg ist für beide Nationen Pflicht.

Ein Ex-Weltmeister, der nicht trifft, gegen einen Weltfußballer, der nicht trifft: Das Duell zwischen Spanien und Polen verkommt zum Abschluss des zweiten EM-Gruppenspieltags bereits zu einem Krisengipfel. "Wir haben uns in eine schwierige Situation gebracht", räumte Polens Starstürmer Robert Lewandowski vor dem Duell am Samstagabend (21.00 Uhr) in Sevilla ein.

Die Kritik, gerade am Bundesliga-Rekordtorschützen von Bayern München, hallt im deutschen Nachbarland noch immer nach. "Einer der schwächsten auf dem Feld" sei der Ausnahmestürmer gewesen, wetterte der Boulevard nach dem 1:2 gegen die Slowakei. Und: "Mit dem Ball am Fuß gelang ihm nichts." ( Tabelle & Gruppen der EM 2021)

In der Tat funktioniert das "System Lewandowski", die komplett auf den Münchner Angreifer ausgerichtete polnische Spielweise, noch überhaupt nicht. "Robert war ein bisschen allein", gab auch Paulo Sousa zu. Der polnische Coach war zu Jahresbeginn extra ins Traineramt gehoben worden, um Lewandowski besser zu integrieren. Bislang vergebens.

Denn Fakt ist vor dem Spiel gegen die nach dem 0:0 gegen Schweden ebenso enttäuschten Spanier: Lewandowski ist bei großen Turnieren ein Schatten seiner selbst. ( Alle Teams der EM 2021)

Torres: Unsere Verteidiger werden Lewandowski "auffressen"

Die Spanier wappnen sich dennoch für die "Operation Lewandowski" (Marca) - und schickten markige Worte in Richtung des Polen. "Unsere Innenverteidiger werden ihn auffressen", kündigte Mittelfeldspieler Ferran Torres an. Viel wichtiger wäre hingegen, wenn die Furia Roja in der eigenen Offensive wieder großen Hunger entwickeln würde.

Die jüngsten Länderspiele eingerechnet, wartet die Seleccion nämlich seit fast 200 Minuten auf einen Treffer. Mit Spannung wird erwartet, wem Nationaltrainer Luis Enrique diesmal das Vertrauen schenkt. Sicher scheint: Alvaro Morata, Diskussionsobjekt nach dem Schweden-Spiel, darf wieder ran. Aller Kritik zum Trotz. ( Die Statistiken der EM 2021)

"Ich bin mir sicher, dass er gegen Polen drei Tore macht", sagte Spaniens Innenverteidiger Aymeric Laporte unter der Woche. Das wäre nicht nur Moratas erster Dreierpack im Nationaltrikot, sondern wohl auch ein echter Befreiungsschlag für Spanien. Neben Deutschland ist der Weltmeister von 2010 der einzige EM-Mitfavorit, der bislang die Erwartungen nicht erfüllen konnte.

