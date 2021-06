Coronafälle, Hass im Internet, die Angst vor dem frühen Aus und "Battle of Britain": Bei der Europameisterschaft geht es auch heute wieder rund!

EM 2021: Der Euro-Freitag im Überblick:

EM 2021 heute: Schweden vor Slowakei-Spiel unter Beschuss

Von seiner Zeit beim Hamburger SV ist Marcus Berg viel Kritik gewohnt, aber die Anfeindungen nach dem Spanien-Spiel waren eine andere Hausnummer. Er habe zwar "mit ein wenig Scheiße" gerechnet, sagte der 34-Jährige. Aber viele Kommentare waren derart unter der Gürtellinie, dass der schwedische Verband bei der Polizei Strafanzeige stellte. Was in sozialen Medien passiere sei "verdammt traurig", meinte Berg. ( Alle News & Infos zur EM 2021)

Anzeige

Schon beim HSV war Berg für viele Fans der willkommene Sündenbock, wenn es mal nicht lief. "Flop", "Fehleinkauf", "Missverständnis" - diese Schlagwörter las und hörte man fast immer in seinem Zusammenhang.

Der Grund dafür waren die hohen Erwartungen, die an seine Verpflichtung im Jahr 2009 geknüpft wurden. Schließlich hatte der HSV die damalige Rekordsumme von zehn Millionen Euro bezahlt, und Berg galt als Torschützenkönig und bester Spieler der U21-EM (vor Mesut Özil, Mats Hummels oder Sami Khedira) für viele als kommender Weltstar.

Trotzdem hofft das schwedische Team, dass bei Berg im Spiel gegen die Slowakei, die am Donnerstag zwei positive Coronatests (darunter Spieler Denis Vavro) bekanntgaben, der Knoten platzt. Und dass er seine Hater im Netz zum Schweigen bringt. Als "lächerlich" hatte Torhüter Robin Olsen die Beschimpfungen bezeichnet und das Team aufgefordert, "keine Energie mit dieser Sache zu verschwenden".

So können Sie Schweden - Slowakei live im TV & Stream verfolgen

TV: -

Stream: MagentaTV

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Kroatien braucht Steigerung gegen Tschechien

Alarmstimmung beim Vizeweltmeister: Kroatiens goldene Generation um Luka Modric muss gegen die Tschechen dringend zulegen.

Der WM-Glanz von 2018 ist verblasst, der Bonus von Russland schon aufgebraucht. Die kroatische Zeitung Sportske novosti schrieb vor dem zweiten EM-Gruppenspiel gegen Tschechien gar vom "D-Day", der den Vatreni am Freitag in Glasgow bevorstehe. ( Spielplan & Ergebnisse der EM 2021)

Nach dem 0:1 zum Auftakt in England liegen bei den "Feurigen" die Nerven blank. Ein Unentschieden gegen den glänzend gestarteten Underdog könnte schon zu wenig sein für den Einzug ins Achtelfinale, in der Offensive hakte es gewaltig - entsprechend dünnhäutig präsentierte sich Nationaltrainer Zlatko Dalic.

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Weil die kroatische Presse seine Startaufstellung vor dem Auftakt in Wembley hinausposaunt hatte, standen am Dienstag im Basecamp in der Hafenstadt Rovinj in Westistrien plötzlich Busse und Sattelschlepper vor dem sonst wunderbar einsehbaren Trainingsplatz. Zu neugierige Reporter kann der Vizeweltmeister nicht gebrauchen.

Fleißige Medienvertreter sind aber sicher nicht das Hauptproblem der Kroaten, die vor allem die Art und Weise der Niederlage gegen England schmerzen dürfte. "Unser Spiel nach vorne funktioniert nicht so gut. Warum das so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht", sagte Mittelfeldspieler Mateo Kovacic vom Champions-League-Sieger FC Chelsea. ( EM-Liveticker)

Bei allem Fokus auf die stockende Offensive dürfen die Kroaten aber auch Tschechiens Torjäger Patrik Schick nicht aus den Augen lassen. Speziell Keeper Dominik Livakovic dürfte nach dem Wundertreffer des Bayer-Stürmers aus 45 Metern beim Doppelpack gegen Schottland (2:0) gewarnt sein, sich im Hampden Park nicht zu weit vor seinem Tor zu postieren.

So können Sie Kroatien - Tschechien live im TV & Stream verfolgen

TV: ZDF

Stream: ZDF/MagentaTV

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Schlägt England die Schotten im Uralt-Duell?

Mit einem Sieg in der Battle of Britain ins Achtelfinale - und dabei auch noch dem Erzrivalen die große EM-Party vermiesen?! Für Englands Fußballfans gibt es vor dem Duell mit Schottland wohl kaum eine schönere Vorstellung. Teammanager Gareth Southgate will davon aber nicht wissen. "Wir müssen alles investieren, damit wir bereits sind für das Spiel", sagte er: "Es ist eine große Herausforderung. Wir müssen uns fokussieren, um unser Ziel zu erreichen." ( Tabelle & Gruppen der EM 2021)

Das älteste Nationen-Duell der Fußball-Geschichte elektrisiert die ganze Insel, doch die Vorzeichen könnten vor dem Spiel am Freitag (21.00 Uhr) kaum unterschiedlicher sein. Hier England, das mit seinen pfeilschnellen Offensivkräften zu den Titelanwärtern bei der EM zählt und bereits ins Achtelfinale einziehen könnte - dort Schottland, das nach der Auftaktniederlage gegen Tschechien mit aller Macht darum kämpft, dass das erste große Turnier seit 23 Jahren nicht schon in der Vorrunde endet. ( Alle Teams der EM 2021)

"Wenn Schottland das erste Tor gelingt, ist alles möglich", sagte die schottische Trainerlegende Sir Alex Ferguson der Sport Bild: "Die Rivalität beider Länder ist riesig. Bei so einem Spiel holt jeder die letzten Reserven aus sich heraus." Diese Partie hätte "noch mehr Brisanz als etwa Deutschland gegen die Niederlande", betonte Ferguson, der fast drei Jahrzehnte lang Teammanager von Manchester United war.

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

114-mal standen sich die beiden Teams schon gegenüber, am 30. November 1872 bestritten sie das erste Länderspiel in der Geschichte des Fußballs. Aus historischer Sicht hielten die Schotten meist gut mit, 41 Duelle gewannen sie, 48 gingen an England. Dennoch sind die Three Lions klar favorisiert. ( Die Statistiken der EM 2021)

Bei den Schotten herrscht allerdings ebenfalls große Zuversicht. Beim 0:2 gegen Tschechien, dem ersten Spiel bei einem großen Turnier seit der WM 1998 in Frankreich, hielt die Mannschaft von Teammanager Steve Clarke gut mit, ging mit ihren zahlreichen Chancen aber leichtfertig um.

"Wir spielen Woche für Woche in der Premier League gegen diese Jungs. Natürlich haben sie große Stärken, aber wir können ihnen große Probleme bereiten", sagte Mittelfeldspieler John McGinn und betonte: "Wir haben keine Angst, wir sind nicht beunruhigt. Wir alle, auch unsere Fans zu Hause, müssen daran glauben, dass wir sie schlagen können."

So können Sie England - Schottland live im TV & Stream verfolgen

TV: ZDF

Stream: ZDF/MagentaTV

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App