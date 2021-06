Wer kommt in der Gruppe C weiter? Die Entscheidung fällt im Duell zwischen Österreich und der Ukraine!

Euro 2021: Der EM-Montag in der Übersicht:

EM: Österreich hofft auf Arnautovic

Erst Finale, dann Achtelfinale: Österreich und die Ukraine wollen Geschichte schreiben, die Hoffnungen der ÖFB-Elf ruhen vor allem auf Marko Arnautovic.

"Rette uns!", titelte die Krone vor dem Endspiel am Montag (18.00 Uhr) in Bukarest ganz dramatisch und forderte: "Marko, du musst es richten." ( Alle News & Infos zur EM 2021)

Nach der Beleidigung eines Gegenspielers im Auftaktspiel gegen EM-Neuling Nordmazedonien (3:1) war Arnautovic von der UEFA gegen die Niederlande (0:2) auf die Tribüne verbannt worden. Im alles entscheidenden Spiel der Gruppe C gegen die Ukraine - für die beiden punktgleichen Teams geht es um den erstmaligen Einzug in ein EM-Achtelfinale - darf Team Austria um den deutschen Teamchef Franco Foda wieder auf seinen Star vertrauen. ( Spielplan & Ergebnisse der EM 2021)

"Er ist ein absolutes Mentalitätsviech", sagte Hoffenheims Christoph Baumgartner, der die vielen Qualitäten des China-Legionärs lobte. Arnautovic könne man immer den Ball zuspielen, erklärte Baumgartner, "selbst wenn er drei Spieler um sich hat. Dann hält er einen mit der Hand weg, dem anderen stellt er den A.... rein und den dritten macht er mit den Füßen weg."

Martin Hinteregger schlug zuletzt in die gleiche Kerbe. "Ich würde mich als Gegenspieler anscheißen, wenn der Marko von Anfang an spielen würde", sagte der Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt. Und Aleksandar Dragovic von Bayer Leverkusen ergänzte: "Er kann alles, was wichtig für uns ist." ( EM-Liveticker)

Gegen die spielerisch bislang über weite Strecken überzeugende Ukraine soll "Arnie", mit 27 Toren in 89 Länderspielen der mit Abstand gefährlichste Torjäger der Alpenrepublik, wieder von Anfang an in der Offensive wirbeln.

Die Ukraine ist jedenfalls gewarnt, auch durch Topspieler Andriy Yarmolenko. Der ehemalige Dortmunder spielt mit zwei Treffern, einem Assist und als ständiger Gefahrenherd eine überragende EM - und war vor kurzem Teamkollege von Arnautovic bei West Ham United. ( Tabelle & Gruppen der EM 2021)

Nun treffen sich die beiden Flügelstürmer wieder auf dem Platz, zu einem "Finale", das eigentlich keiner gewinnen muss. Denn die Ukraine wäre mit einem Unentschieden als Gruppenzweiter durch, der ÖFB-Auswahl um Kapitän David Alaba würden vier Punkte und eine ausgeglichene Tordifferenz sehr wahrscheinlich reichen, um unter die vier besten Gruppendritten zu kommen.

Nordmazedonien gegen Niederlande - es geht um nichts

Es ist das einzige der 51 EM-Spiele, bei dem es um nichts mehr geht. Die Niederlande sind nach zwei Erfolgen bereits Gruppensieger, Debütant Nordmazedonien steht nach zwei Niederlagen als Gruppenvierter fest.( Alle Teams der EM 2021)

Für Oranje heißt es nun, Spieler zu schonen, aber gleichzeitig ein gutes Gefühl für das Achtelfinale mitzunehmen. Die Nordmazedonier wollen sich mit Punkten von der großen Bühne verabschieden. Einige Fans dürften dabei sein, 35 Prozent Auslastung sind in der "Johan Cruyff ArenA" von Amsterdam genehmigt. Soll heißen: 16.000 Zuschauer sind wieder erlaubt. ( Die Statistiken der EM 2021)

Die Mannschaft von Bondscoach Frank de Boer spielt ihr Achtelfinale am kommenden Sonntag in Budapest. Angeblich wollen um die 10.000 Oranje-Fans die Reise nach Ungarn antreten. Als Gegner wartet der Drittplatzierte der Gruppen D, E oder F.

