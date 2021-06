Als Kind schlief Kylian Mbappé in einem Zimmer, in dem die Wände komplett verdeckt waren. Und anstelle der Tapete war überall ein Fußballspieler zu sehen: Cristiano Ronaldo.

Ein Bild von Mbappé auf seinem Bett, der sein Idol anhimmelt, ist in der Fußballwelt längst bekannt. Inzwischen ist aus dem träumenden französischen Kind ebenfalls einer der besten Kicker des Planeten geworden.

"Er ist die Gegenwart und die Zukunft des Weltfußballs", sagte Ronaldo vor einem Jahr in einem von der Marca veröffentlichten Videoclip über seinen Nachfolger. "Er ist ein fantastischer Spieler, sehr schnell und ihm gehören die nächsten Jahre."

Mbappé von Ronaldo inspiriert

Und Mbappé erklärte in einem Interview bei der Gazzetta dello sport einst: "Ohne die Leistung von Messi schmälern zu wollen, ich muss meine Inspiration jetzt aus Cristianos Karriere ziehen."

Am heutigen Mittwoch kommt es nun zum Duell zwischen Mbappé und seinem Idol Ronaldo. (EM 2021: Frankreich - Portugal am Mittwoch ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Dabei könnte der Franzose sogar sein Vorbild aus der Europameisterschaft schießen! (Tabellen der EM)

Denn Ronaldo droht beim Kracher-Duell zwischen Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal das Aus.

EM: Ronaldo zittert um das Achtelfinale

Nach dem 2:4 gegen Deutschland hat das Team des 36-Jährigen durch das 3:0 gegen Ungarn zum Auftakt drei Zähler auf dem Konto und ist aktuell Gruppendritter.

Mbappé liegt momentan mit Frankreich auf Rang eins in der Gruppe, ist nach dem 1:0 gegen Deutschland und dem 1:1 gegen Ungarn inzwischen auch sicher weiter. (Ergebnisse und Spielplan der EM)

Sorgt Frankreichs Star nun für den nächsten Schritt beim Generationswechsel von Europas Superstars?

Bisher war es noch das Turnier des Oldies. Drei Tore hat der Altmeister bereits erzielt. Mbappé wartet noch auf das erste Erfolgserlebnis.

Mbappé gegen Ronaldo noch ohne Tor

Es kommt hinzu, dass der 22-Jährige noch nie gegen sein Idol gewonnen hat. In einem Nationalmannschafts-Duell gegen Ronaldo gab es im Oktober 2020 ein 0:0 in der Nations League.

Im Verein gab es zwei Aufeinandertreffen im Achtelfinale der Champions League. Ronaldo behielt damals mit Real Madrid mit 2:1 und 3:1 gegen Paris Saint-Germain die Oberhand und erzielte insgesamt drei Treffer. Mbappé ging hingegen leer aus.

Auch aufgrund der guten Erinnerungen an die Begegnungen mit Mbappé gibt sich Ronaldo vor dem Duell gewohnt selbstbewusst und glaubt an das Weiterkommen. "Wir haben die Qualität, wir sind der Europameister."

Mbappé will seinem Idol den Tag vermiesen und sein erstes Turniertor erzielen. Als Motivation wird er sicher an die Zeiten in seinem Kinderzimmer denken, als Ronaldo noch auf den zahlreichen Postern zu sehen war und nicht in der Realität direkt neben ihm auf dem Rasen stand.

