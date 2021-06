Mit der Europameisterschaft 2021 wird erstmals ein derart großes Turnier in elf Städten in ganz Europa ausgetragen - und SPORT1 ist mittendrin und begleitet den Wettbewerb umfangreich im TV, auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps sowie mit einem eigenen Tippspiel.

Im Fokus steht dabei natürlich immer die deutsche Nationalmannschaft, die ihre Vorrundenspiele in München bestreiten wird.

Die EM auf SPORT1 im Free-TV: Doppelpass und EM Aktuell

Der EM Doppelpass wird bis zum Finale am 11. Juli jeden Sonntag LIVE ab 11 Uhr auf SPORT1 im Free-TV die Geschehnisse rund um die EM 2021 analysieren.

Während des Turniers moderieren Thomas Helmer und Jana Wosnitza, zur Stammbesetzung zählen Experten wie Stefan Effenberg, Mario Basler, Olaf Thon oder Peter Neururer.

Zusätzlich zum "Dopa" wird SPORT1 mittels des Newsformats EM Aktuell im Free-TV Lust auf die EM machen. EM Aktuell liefert vor und während der EM regelmäßig alle wichtigen Infos, Highlights, Stimmen und Hintergründe zum wichtigsten Turnier des europäischen Fußballs.

Fachkundige Analysen und Statistiken runden den kompakten Komplett-Überblick zum aktuellen Geschehen ab. Als Moderatoren sind hier Jochen Stutzky, Hartwig Thöne, Laura Papendick und Ruth Hofmann im Einsatz. Die Sendezeiten sind in der Regel ab 12 Uhr und ab 23.15 Uhr. An einzelnen Tagen sind auch Sendungen um 19.30 Uhr eingeplant.

Topaktuell ist SPORT1 ebenfalls bei den Pressekonferenzen der Nationalmannschaft dabei, die während des Turniers regelmäßig im Free-TV als Teil von EM Aktuell sowie als Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps zu sehen sind.

Die neuesten Eindrücke aus dem Quartier des DFB-Teams in Herzogenaurach liefern die SPORT1-Reporter Patrick Berger und Florian Plettenberg sowie Jochen Stutzky.

Highlight-Videos aller Spiele auf den digitalen Plattformen

Auch die Highlights aller EM-Spiele, inklusive der Auftritte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, werden als Video auf den digitalen SPORT1-Plattformen verfügbar sein.

Die Clips sind bereits 60 Minuten nach Spielende online und zeigen die besten Szenen und alle Tore.

Zudem gibt es auf SPORT1.de und in der SPORT1 App eine Rundumberichterstattung zur EM mit aktuellen News, Interviews, Kommentaren, Livetickern und einer Taktik-Kolumne von Constantin Eckner zum DFB-Team.

SPORT1 Tippspiel: Im Duell mit Effenberg attraktive Preise gewinnen

Den richtigen Riecher beweisen und abräumen: SPORT1 hat zur EM 2021 auch ein kostenloses Tippspiel für Einzelspieler und Teams gestartet.

Fußballfans können sich unter https://tippspiel.sport1.de registrieren und alle Spiele tippen. Zu gewinnen gibt es attraktive Preise wie eine Grillparty mit Peter Neururer powered by www.Ruhrpott-Griller.de , ein Freizeit-Paket von Spielehersteller Hasbro oder ein Sammelalbum inkl. Sticker von Panini .

Als SPORT1-Experten sind unter anderem Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg, Europameister Thomas Helmer, Trainerlegende Peter Neururer und Ex-Bayern-Profi Mario Basler dabei. Zwar tippen sie außer Konkurrenz, aber die Spieler können im Vergleich mit den Experten sehen, wie gut ihr Tippgespür ist.

