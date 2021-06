Raheem Sterling breitete die Arme aus und badete in der Freude und der Dankbarkeit, die ihm die Fans auf den Rängen des Wembley Stadium entgegenbrachten.

Der englische Nationalspieler hatte die Three Lions gerade im Klassiker gegen Deutschland in Führung geschossen. Der Treffer ebnete den Weg zum umjubelten 2:0-Sieg der Engländer im EM-Achtelfinale gegen Deutschland.

"Es ist Zeit, Sterling und Southgate Respekt zu zeigen", titelte das englische Sportportal Goal am Mittwochmorgen. Die Beziehung von Sterling und Coach Gareth Southgate ist tatsächlich einer der Gründe für den englischen Erfolg.

Southgate hielt immer zu seinem Schützling - auch wenn diesem auf der Insel praktisch seit seiner Jugend Kritik entgegenweht. Nun ist Sterling das Gesicht einer jungen und ambitionierten Nationalmannschaft, die endlich wieder einen Titel in das Mutterland des Fußballs bringen soll. Es ist eine ungewöhnliche Heldengeschichte. (Pressestimmen zum englischen Sieg)

Vom Problemkind zum Nationalspieler

Sterling wurde in Kingston, der Hauptstadt Jamaikas, geboren. Als er zwei Jahre alt war, wurde sein Vater bei einem Überfall erschossen. Seine Mutter hatte daraufhin Angst, dass sich ihr Sohn einer Gang anschließen würde, weswegen sie mit ihm nach London zog.

Doch auch in England drohte Sterling auf die schiefe Bahn zu geraten. Einerseits trat er in der Jugendabteilung der Queens Park Rangers verdammt gut gegen den Ball. Doch wenn er nicht gerade beim Training war, trieb er sich mit Kleinkriminellen herum und machte Ärger in der Schule. Der kleine Junge flog daher sogar von der Schule und wurde in eine Lehreinrichtung für Schwererziehbare überstellt.

Dort sagte ihm einmal ein Lehrer laut BBC: "Wenn du so weiter machst wie bisher, bist du mit 17 entweder im Gefängnis oder in der Nationalmannschaft." Tatsächlich trat die Prophezeiung ein, mit 17 Jahren elf Monaten und sechs Tagen debütierte Sterling als Teenager unter Roy Hodgson für die Three Lions.

Das Talent des 1,70 Meter kleinen Flügelflitzers war von Beginn an atemberaubend. Schnell, trickreich und eiskalt vor dem Tor. Doch sein Ruf war gleichzeitig nicht gut. Sterling verbrachte ähnlich viel Zeit in Nachtklubs wie auf dem Rasen. Immer mit dabei: der eine oder andere Skandal.

Ein Tattoo von Sterling wird zum Problem

Mit 16 Jahren wurde Sterling zum ersten Mal Vater. In den englischen Boulevardmedien hielten sich wenig später Gerüchte, dass er bis zu neun Kinder habe - wohl unbegründet. Seine Ex-Freundin verklagte ihn derweil wegen Körperverletzung. Es verging selten eine Woche, in der es nicht eine neue Sterling-Schlagzeile in England gab, die rein gar nichts mit Fußball zu tun hatte.

Nach seinem Debüt in der englischen Nationalmannschaft wurde er eine Weile nicht nominiert. Auch weil er sich für ein Länderspiel nicht aufstellen lassen wollte, da er "zu müde" war. Unglücklich, dass ihn Fotografen wenige Stunden später im Londoner Nachtleben fotografierten.

"Er muss sein Leben stabilisieren, verstehen, was er bei einem der größten Klubs der Welt für eine Chance hat und alles auf seine Karriere ausrichten", sagte Hodgson zu dieser Zeit bei einer PK. Die Beziehung zwischen Sterling, Nationalmannschaft und Fans blieb schwierig.

Bei der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2018 forderte dann ein Initiative seinen Ausschluss aus der Nationalmannschaft. Der Grund: ein neues Tattoo Sterlings. Der Offensivspieler hatte sich ein Sturmgewehr präsent auf die Wade tätowieren lassen.

Lucy Cope, Gründerin der Gruppe "Mothers Against Guns", war Wortführerin in der Kampagne gegen Sterling. Die FA blieb aber cool und begnügte sich mit Sterlings Erklärung auf Instagram: "Als ich zwei Jahre alt war, wurde mein Vater erschossen. Ich versprach mir selbst, dass ich in meinem Leben nie eine Waffe anfassen würde. Ich schieße mit meinem rechten Fuß, das Tattoo hat einen tieferen Sinn für mich."

England ist bereit für den Helden Sterling

Sterling blieb trotz aller Skandale immer ein hochambitionierter Spieler. 2014 gewann er den Golden Boy Award. Beim FC Liverpool weckte er derweil das Interesse von Top-Klubs aus der ganzen Welt. 2015 folgte schließlich der Wechsel zu Manchester City - für die stolze Summe von rund 63 Millionen Euro.

Für die Skyblues hat der 26-Jährige mittlerweile 292 Pflichtspiele absolviert, in denen er 114 Tore erzielte. Sterling hat für sein Alter beachtliche 65 Länderspiele absolviert. Die Skandale sind weniger geworden und nun scheint England bereit zu sein, über die eine oder andere Aktion des Kickers hinwegzusehen. In den Boulevardmedien ist das Privatleben des Nationalspielers nicht mehr sonderlich präsent.

Auf der Insel beschäftigen sie sich mit dem Helden Sterling, der bislang drei der vier englischen Tore im Turnier erzielt hat und die Three Lions zu einem ersehnten Titel schießen könnte. Egal ob mit dem Kopf wie in der Gruppenphase, dem linken oder seinem starken rechten Fuß, über dem das Sturmgewehr prangt.

