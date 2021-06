Vor rund einer Woche watschte Rafael van der Vaart die Nationalmannschaft von Spanien gewaltig ab.

Der Europameister von 2008 und 2012 würde einen "fürchterlichen" Fußball spielen, giftete der einstige HSV-Profi beim TV-Sender NOS.

Gut gealtert ist van der Vaarts Analyse nicht: Im letzten Gruppenspiel der EM fertigte Spanien die Slowakei mit 5:0 ab und zog ins Achtelfinale ein. (Ergebnisse und Spielplan der EM)

Van der Vaart gratuliert Spanien nach Kritik

Die Reaktion des 38-jährigen Niederländers?

"Sieht so aus, als ob meine Worte für Spanien motivierend gewirkt haben", twitterte er: "Es war ein gutes Spiel heute Nacht, Glückwunsch zum Erreichen der K.o.-Phase."

Zuvor galt der Ex-HSV-Profi als einer der größten Kritiker Spaniens. Für ihn hatten sie "nichts in der Mannschaft". Er bemängelte: "Alles, was Spanien macht, ist, den Ball von einer Seite zur anderen zu spielen."

Tatsächlich tat sich der Ex-Europameister in den beiden vorherigen Spielen gegen Schweden (0:0) und Polen (1:1) schwer. Schuld daran war für Van der Vaart der zu schwache Kader: "Sie haben nicht einmal einen Spieler, der weiß, wie man einen finalen Pass spielt."

Jetzt wirkt es aber so, dass Spanien durch den 5:0-Sieg gegen die Slowakei in Fahrt gekommen ist. Zeigen wird sich das im Achtelfinale gegen Kroatien. Am Montag kommt es zum Duell mit dem Vize-Weltmeister. (EM-Achtelfinale: Kroatien - Spanien, 18 Uhr im LIVETICKER)

