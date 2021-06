Die ARD überträgt am kommenden Dienstag (29. Juni, 18.00 Uhr) den Fußball-Klassiker zwischen England und Deutschland im Wembley-Stadion im EM-Achtelfinale live. Am Mittwochabend war die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) durch ein glückliches 2:2 gegen Ungarn in die Runde der letzten 16 eingezogen.

ARD und ZDF hatten sich nach dem Ende der Vorrunde über die Aufteilung der Achtelfinalspiele verständigt. Alle 51 EM-Partien werden zudem vom Streamingdienst MagentaTV live übertragen.

Das Zweite überträgt am Samstag um 21.00 Uhr das Spiel Italien gegen Österreich und am Montag die beiden Partien Kroatien gegen Spanien (18.00 Uhr) und Frankreich gegen die Schweiz (21.00 Uhr).

Die ARD überträgt außer England-Deutschland noch folgende Achtelfinalspiele: Am Samstag um 18.00 Uhr Wales gegen Dänemark, am Sonntag Niederlande gegen Tschechien (18.00 Uhr) und Belgien gegen Portugal (21.00 Uhr) sowie am Dienstag Schweden gegen die Ukraine (21.00 Uhr).

