Leroy Sané bleibt das Diskussionsthema Nummer 1 rund um die deutsche Nationalmannschaft.

Der Bayern-Star wurde von mehreren Experten kritisiert, von einigen Fans ausgepfiffen und versucht nun, gegen England zurückzuschlagen – auch dank Sonderschichten.

Christoph Kramer, der bei der EM als Experte für das ZDF im Einsatz ist, äußerte eine klare Meinung und verurteilte die Pfiffe.

Kramer: Sané-Diskussion "Quatsch"

"Die Diskussion um Leroy Sané ist so ein Quatsch", betonte der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach am Samstagabend im ZDF.

Generell sei er der Meinung, "dass Pfiffe im eigenen Stadion sowieso nichts bringen. Da muss sich dann jeder fragen: Was bringt das jetzt, wenn ich den Jungen auspfeife? Der wird dadurch nicht besser."

Kramer spricht von "Doppelmoral"

Sané habe gegen Ungarn, "auch wenn nicht alles geklappt hat, alles gegeben und Gas gegeben. In der ersten Halbzeit hat er vier-fünf Dinger im Gegenpressing zurückgeholt. Das ist auch untypisch für ihn."

Kramer meint: "Da verstehe ich diese Doppelmoral manchmal nicht." Denn einerseits wäre es für die Fans das Wichtigste, wenn ein Spieler alles gebe. "Und dann, wenn er alles gibt, aber nicht alles klappt, wird er ausgepfiffen. Das finde ich nicht gut."

Kramer: "Es wird niemals besser, wenn du pfeifst"

Sanés Leistung sei zwar wie die der gesamten deutschen Mannschaft nicht herausragend gewesen.

Doch Kramer fragt sich: "Was machst du als Fan, wenn du da sitzt? Du regst dich ein bisschen emotional darüber auf, dass die Deutschen jetzt nicht Ungarn in der ersten Halbzeit 3:0 wegfideln – und dann fängst du an zu pfeifen."

Der 30-Jährige betont. "Es wird niemals besser, wenn du pfeifst, niemals."

