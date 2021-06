Auftakt zur Europameisterschaft 2021!

Am Freitag steht das Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien auf dem Programm. Deutschland startet am Dienstag mit dem Kracher gegen Weltmeister Frankreich ins Turnier.

Bevor der letzte große Wettbewerb mit Bundestrainer Joachim Löw losgeht, gibt es viel zu besprechen.

In der zweiten EM-Ausgabe des Doppelpass auf SPORT1 am Sonntag (ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) wird ausführlich über die Themen rund um das DFB-Team sowie die Aufreger der ersten Partien geredet. Am Samstag sind unter anderem die Schweiz, Belgien und Dänemark erstmals gefordert.

Zu Gast bei Moderator Thomas Helmer und Co-Moderatorin Jana Wosnitza ist der ehemalige Nationalspieler Harald "Toni" Schumacher, der 1980 Europameister wurde und 76 Länderspiele für die DFB-Elf absolviert hat.

Oliver Pocher und Stefan Effenberg zu Gast im Dopa zur EM

Zudem stattet Comedian Oliver Pocher der Sendung einen Besuch ab. Komplettiert wird die Runde von SPORT1-Experte Stefan Effenberg, Markus Höhner (SPORT1-Kommentator) und Thomas Wagner (MagentaTV).

Aktuelle Eindrücke von der finalen Vorbereitung der Nationalmannschaft wird SPORT1-Chefreporter Florian Plettenberg per Live-Schalte vermitteln.

Die Sendung wird aufgrund der Corona-Vorschriften in Bayern aus dem Studio in Ismaning gesendet.

Der Doppelpass ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch im Simulcast-Livestream auf den digitalen SPORT1 Plattformen und via Facebook Live zu sehen, steht zudem kurz nach Sendungsende als Video-on-Demand in der SPORT1 Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung.