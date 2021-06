Das ZDF überträgt am Freitag (21.00 Uhr) das Top-Spiel im EM-Viertelfinale zwischen Belgien und Italien live.

Die Partie findet in der Allianz Arena in München statt. Vorab überträgt das Zweite ab 18.00 Uhr auch das Aufeinandertreffen der Schweizer und Spanier. Die Schweiz hatte Frankreich im Achtelfinale mit 5:4 im Elfmeterschießen besiegt. (Ergebnisse und Spielplan der EM)

Die Partie des Deutschland-Bezwingers England wird in der ARD übertragen. Die Three Lions spielen am Samstag ab 21.00 Uhr in ihrem Viertelfinale gegen die Ukraine. Zuvor überträgt ebenfalls das Erste das Viertelfinalspiel zwischen Tschechien und Dänemark (18.00 Uhr).

Alle 51 EM-Partien werden zudem vom Streamingdienst MagentaTV live übertragen.

