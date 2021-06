Mit Jude Bellingham von DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund in der Startelf hat die englische Fußball-Nationalmannschaft Österreich in der Vorbereitung auf die EM (11. Juni bis 11. Juli) geschlagen. In Middlesbrough gewannen die Three Lions 1:0 (0:0), Bukayo Saka vom FC Arsenal erzielte das Tor des Tages (57.).

Bellinghams Klubkollege Jadon Sancho kam nicht zum Einsatz, bei den Gästen begannen zehn Bundesligaprofis. Alessandro Schöpf von Bundesliga-Absteiger Schalke 04 vergab in der Nachspielzeit die Chance zum Ausgleich.