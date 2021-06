Trent Alexander-Arnold (22) wird der englischen Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) fehlen. Der Rechtsverteidiger des FC Liverpool erlitt im Test am Mittwoch gegen Österreich (1:0) eine Oberschenkelverletzung und schied aus dem EM-Kader der Three Lions aus. Das gab der Verband am Donnerstagabend bekannt. Einen Ersatz will Trainer Gareth Southgate erst nach der Partie am Sonntag gegen Rumänien benennen.

Alexander-Arnold war gegen Österreich in der Schlussphase vom Platz gehumpelt. "Es sah nicht gut aus, wie er den Platz verlassen hat", sagte Southgate im Anschluss der Begegnung. Der gebürtige Liverpooler werde sich nun der Regeneration widmen, um für die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit wieder fit zu sein.