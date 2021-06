Die Hoffnungen der Azzurri auf die Rückkehr von Mittelfeldchef Marco Verratti wachsen: Der 28-Jährige von Paris St. Germain kam am Samstag bei einem Trainingsspiel der italienischen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Nachwuchsmannschaft Pescara Primavera zum Einsatz. Verratti spielte im Trainingsquartier in Coverciano in Florenz wie Giacomo Raspadori für seinen früheren Jugendklub.

Der PSG-Profi hatte sich Anfang Mai eine Bänderverletzung im Knie zugezogen und deshalb auch im Eröffnungsspiel gegen die Türkei (3:0) nicht zur Verfügung gestanden. Trainer Roberto Mancini kann nun aber voraussichtlich am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im zweiten Spiel der Gruppe A gegen die Schweiz wieder mit seinem Schlüsselspieler planen.

Dagegen müssen die Italiener in dieser Partie auf Außenverteidiger Alessandro Florenzi verzichten. Der 30-Jährige zog sich im Auftaktspiel eine Muskelverletzung in der rechten Wade zu. Ob Florenzi, der gegen die Türken zur Pause ausgewechselt werden musste, zum Abschluss der Gruppenphase gegen Wales (20.6.) wieder spielen kann, ist offen.