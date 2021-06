Der dänische Fußball-Nationalmannschaftskapitän Simon Kjaer hat seinen Coach Kasper Hjulmand in höchsten Tönen gelobt. "Kasper ist außergewöhnlich, das zeigt er, seit er bei uns ist. Er ist ein großartiger Trainer und denkt rund um die Uhr an Fußball", sagte der 32-Jährige in einer virtuellen Medienrunde: "Aber er hat auch jetzt gezeigt, dass er viel mehr als das ist. Ich bin tief beeindruckt und dankbar, ihn als Trainer zu haben."

Auch Linksverteidiger Joakim Maehle hob die menschlichen Fähigkeiten des ehemaligen Trainers des FSV Mainz 05 hervor. "Er ist für mich ein richtig guter Trainer, aber dazu auch ein Freund der Spieler", sagte der 24-Jährige. Hjulmand sei hauptverantwortlich für die starken Vorstellungen der Mannschaft nach dem Drama um Christian Eriksen: "Das ist die Leistung eines Mannes, dass wir rausgehen und eine solche Leistung abliefern können", sagte Maehle.