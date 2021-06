Dem Kader von Titelverteidiger Portugal droht wenige Tage vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft eine Quarantänezeit. Dies meldete die spanische Tageszeitung AS am Montag, eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.

Bereits am Sonntag hatte sich der spanische Nationalspieler Sergio Busquets nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne begeben müssen. Spanien und Portugal hatten am Freitag vergangener Woche ein Testspiel gegeneinander bestritten (0:0).

Das portugiesische Team um Superstar Cristiano Ronaldo ist am 19. Juni in München (18.00) Gegner der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in der Vorrunde.