Fußball-Nationalspieler Robin Koch sieht seiner möglichen Rolle als Reservist zum Auftakt der EM gelassen entgegen. "Das Besondere an so einem Turnier ist: Jeder, der hier dabei ist, hat es zu 100 Prozent verdient. Während des Turnierverlaufs kann jeder Einzelne wichtig werden", sagte Koch am Freitag im DFB-Quartier in Herzogenaurach.

Mit dieser Einstellung gehen laut Koch alle 26 Spieler ins Training - ob Stammspieler oder Joker. "Jeder haut alles rein, wir pushen uns gegenseitig, jeder geht an seine persönliche Grenze. So ist das Niveau hoch", sagte der frühere Freiburger.

Der 24-Jährige ist im Abwehrzentrum oder als defensiver Mittelfeldspieler in der Rolle des Backups eingeplant. Sein Wechsel zu Leeds United in die englische Premier League vor einem Jahr habe ihn "fußballerisch und persönlich weitergebracht", sagte er: "Für mich war es ein Schritt nach vorne, der Bundestrainer ordnet es genau so ein."

Weltmeister Frankreich, am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München deutscher Auftaktgegner, sei "auf jeden Fall ein Topkandidat auf den Titel, wir wissen es, jeder weiß es", meinte Koch, aber: "Wir brauchen uns trotzdem nicht zu verstecken."