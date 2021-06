Die Spekulationen um seine Person lassen ihn kalt.

Cristiano Ronaldo lasst sich nicht von Gedanken um sein sportliche Zukunft ablenken. "Wenn ich 18 oder 19 wäre, würde ich wahrscheinlich nachts nicht schlafen können und über meine Zukunft nachdenken", sagte der Kapitän von Titelverteidiger vor dem ersten Spiel der EM 2021 gegen Ungarn. (Spielplan & Ergebnisse der EM 2021)

Er sei eben schon 36 Jahre alt. Was auch immer komme, werde gut sein. "Der Fokus liegt jetzt auf der Nationalmannschaft. Es ist meine fünfte Europameisterschaft, ich will da gut reinkommen", sagte Ronaldo.

EM 2021: Ronaldo sieht keinen Einfluss von Cancelo-Ausfall

Außerdem sieht er keinen Einfluss des positiven Coronatests seines Teamkollegen Joao Cancelo auf den EM-Start.

"Es ist schade, dass Joao positiv getestet wurde. Aber wir thematisieren das nicht", sagte der fünfmalige Weltfußballer: "Nichts erschüttert uns, was von außen kommt. Es beeinflusst uns nicht."

Außenverteidiger Cancelo von Manchester City war am Sonntag positiv getestet und anschließend durch Diogo Dalot (AC Mailand) ersetzt worden. Gegen Ungarn wird Cancelo auf der rechten Seite wohl von Nelson Semedo (Wolverhampton Wanderers) vertreten. Vor bis zu 65.000 Zuschauern im Ferenc-Puskas-Stadion von Budapest ist für Ronaldo die Marschrichtung klar: "Es ist wichtig, dass wir mit einem Sieg starten", sagte der 36-Jährige: "Die Zuschauer werden auf ihrer Seite sein, aber es ist gut vor Publikum zu spielen. Die Mannschaft wird bereit sein."

Am 19. Juni ist Portugal in München Gegner der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Zudem kommt es in der Gruppe F am 23. Juni in Budapest zur Neuauflage des EM-Finales von 2016 gegen Weltmeister Frankreich.

