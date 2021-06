Der ukrainische Nationaltrainer Andrej Schewtschenko hat seine Spieler vor dem kommenden EM-Gegner Nordmazedonien gewarnt. "Das ist ein Team, das Respekt verdient. Sie haben Charakter und ihren eigenen Spielstil", sagte der frühere Weltklasse-Stürmer am Mittwoch: "Sie spielen 5-3-2. Es ist ein Team, das gut kontert. Wir müssen sehr auf ihre Konter aufpassen."

Am Donnerstag (15.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) treffen in Bukarest die beiden Teams aus der Gruppe C aufeinander, die ihre ersten EM-Partien verloren hatten. Während der nordmazedonische Neuling 1:3 gegen Österreich unterlegen war, lieferte die Ukraine den Niederlanden beim 2:3 einen starken Kampf. Aus dieser Vorstellung zieht auch Schewtschenko Zuversicht: "Wir hatten viele positive Momente und freuen uns auf das Spiel, das vor uns liegt."