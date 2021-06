Das ZDF überträgt am Sonntag (18.00 Uhr) zum Auftakt der dritten Gruppenspieltage das EM-Duell zwischen Italien und Wales aus der Gruppe A. Die parallel angesetzte Partie Schweiz gegen die Türkei wird von MagentaTV live und in voller Länge geziegt, das "Zweite" berichtet darüber in einer ausführlichen Zusammenfassung im Anschluss.

Die letzten Spiele einer Gruppe werden parallel ausgetragen, um mögliche Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Das ZDF und die ARD können wählen, welche Partie sie zeigen.