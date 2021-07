Die ARD verzeichnete mit 14,59 Millionen Zuschauern bei der Live-Übertragung des EM-Halbfinales zwischen Italien und Spanien (1:1 n.V., 4:2 i.E.) eine gute Quote. Der Marktanteil betrug 52,4 Prozent. Es war die beste Einschaltquoten der öffentlich-rechtlichen Sender bei den EM-Live-Übertragungen abseits der Begegnungen der deutschen Mannschaft.

Am Mittwochabend überträgt das ZDF das zweite Halbfinale zwischen Gastgeber England und Außenseiter Dänemark in London. Das Finale steigt am kommenden Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) ebenfalls im Wembley-Stadion.

Am Dienstagabend verfolgten schon 6,82 Millionen Zuseher (MA: 31,6 Prozent) die Vorberichterstattung im Ersten vor dem Anpfiff. Der Sportschau-Club ab 00.20 Uhr kam noch auf 1,46 Millionen Fans (MA: 19,7 Prozent).