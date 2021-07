Es war eine Szene, die am Rande des EM-Viertelfinals zwischen Dänemark und Tschechien (2:1) für Aufsehen sorgte.

Auf der Tribüne im Olympia-Stadion in Baku waren vor Anpfiff zwei dänische Fans mit einer Regenbogen-Flagge zu sehen. Wenige Zeit später diskutierten Ordner mit den dänischen Anhängern – und die Fahne verschwand.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte zuletzt erklärt, dass Regenbogen-Fahnen in den Stadien nicht verboten seien. Nach dem Vorfall in Aserbaidschan erklärte die UEFA, sie habe "die Ordner in Baku - oder in irgendeinem anderen Stadion - niemals angewiesen, Regenbogenflaggen zu konfiszieren."

Im Statement, aus dem unter anderem TheAthletic zitiert, hieß es weiter: "Wir untersuchen derzeit, was passiert ist und werden uns natürlich mit dem UEFA-Delegierten, dem UEFA-Sicherheitsbeauftragten und den lokalen Behörden in Verbindung setzen, um die Sache aufzuklären."

Die Regenbogenflagge sei "ein Symbol, das die Grundwerte der UEFA verkörpert und alles fördert, woran wir glauben - eine gerechtere und egalitäre Gesellschaft, die tolerant gegenüber allen ist." Die UEFA habe "sichergestellt, dass die Flagge dem Fan zurückgegeben wurde"

Volkswagen verzichtet auf bunte Bande

UEFA-Partner Volkswagen verzichtete in der Partie auf die bunte Beleuchtung der Werbebande, anders als zuletzt im Achtelfinale und im Viertelfinale am Freitag in München.

Laut VW habe es "Bedenken" der UEFA gegeben "im Hinblick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen an den Spielorten in Russland und Aserbaidschan".

Die Regenbogenfarben gelten als Zeichen für Toleranz und sexuelle sowie geschlechtliche Vielfalt. Während des Turniers waren sie bereits häufiger ein Thema. So hatte die UEFA einen Antrag der Stadt München abgelehnt, die Münchner EM-Arena zum deutschen Spiel gegen Ungarn bunt strahlen zu lassen.

