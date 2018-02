Mit Manuel Akanji (FC Basel) und Michy Batshuayi (FC Chelsea) hat Borussia Dortmund in der Winterpause gleich zwei Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und damit auf die Abgänge von Starstürmer Pierre-Emerick Aubameyang sowie des Innenverteidiger-Duos Marc Bartra und Neven Subotic reagiert.

Akanji oder Batshuayi - Stöger hat die Qual der Wahl

Doch nun steht Trainer Peter Stöger vor einer schwierigen Entscheidung, denn er kann nur einen der beiden Zugänge für die UEFA Europa League (LIVE im TV auf SPORT1) nachnominieren.

Laut Statuten der UEFA ist es zwar jedem Verein ab dem Sechzehntelfinale gestattet, bis zu drei Spieler nachzumelden. Allerdings nur, wenn diese in der aktuellen Saison noch in keinem internationalen Vereinswettbewerb aufgelaufen sind.

Jedoch bietet die Regel in Artikel 43 der UEFA eine kleine Ausnahme. So darf einer der maximal drei Spieler nachgemeldet werden, selbst wenn er bereits in einem Spiel der Gruppenphase eines UEFA-Klubwettbewerbs von einem anderen Verein eingesetzt wurde.

Voraussetzung hierfür ist, dass er nicht für einen anderen Verein im selben Wettbewerb gespielt hat oder für einen anderen Verein auflief, der derzeit im selben Wettbewerb vertreten ist.

Personalnot offensiv wie defensiv

Der BVB hat nun bis spätestens 1. Februar (24 Uhr) Zeit, Akanji oder Batshuayi für die Begegnungen gegen den italienischen Serie-A-Klub Atalanta Bergamo nachzunominieren und steht dabei vor einem echten Problem.

Mit Ömer Toprak, Sokratis und Dan-Axel Zagadou haben die Schwarz-Gelben aktuell nur drei Innenverteidiger im Kader. Im Angriff steht mit dem erst 18-jährigen Alexander Isak gar nur noch ein gelernter Mittelstürmer zur Verfügung.

Es bleibt demnach abzuwarten, ob Peter Stöger eher ein Defensiv- oder ein Offensiv-Risiko eingehen wird.