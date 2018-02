Für den 13-maligen englischen Meister FC Arsenal ist der Einzug ins Achtelfinale der UEFA Europa League nur noch Formsache.

Das Team der deutschen Weltmeister Mesut Özil, Per Mertesacker und Shkodran Mustafi setzte sich im Hinspiel der Zwischenrunde problemlos 3:0 (2:0) beim schwedischen Europacup-Neuling Östersunds FK durch und wird sich im Rückspiel am kommenden Donnerstag in London wohl keine Blöße mehr gegen den Außenseiter geben (Das Spiel im TICKER zum Nachlesen).

Die Treffer für den Favoriten erzielten Nacho Monreal (13.), Sotirios Papagiannopoulos (24., Eigentor) und Özil (59.), in der Nachspielzeit scheiterte Östersunds Tom Pettersson mit einem Foulelfmeter an Arsenal-Keeper David Ospina (90+1.) (Ergebnisse und Spielplan)

SPORT1 überträgt das Auswärtsspiel von RB Leipzig am 15. Februar beim SSC Neapel sowie das Rückspiel des BVB bei Atalanta Bergamo am 22. Februar 2018 in der Runde der letzten 32 der Europa League jeweils ab 21.05 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 (Der Countdown zur besten UEFA Europa League aller Zeiten beginnt bereits ab 19 Uhr)

Auch ohne den nicht spielberechtigten Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang hatten die Gunners auf dem Kunstrasen in Mittelschweden leichtes Spiel und stürzten den schwedischen Pokalsieger in den ersten 25 Minuten von einer Verlegenheit in die andere. Die Schweden wurden anschließend aber mutiger und erspielten sich selbst einige gute Möglichkeiten, ehe Arsenal nach Wiederanpfiff kurz wieder aufdrehte.

Für die Mannschaft von Teammanager Arsene Wenger ist die Europa League wohl die einzige Chance, kommende Saison in die Champions League zurückzukehren, was bei einem Titelgewinnn der Fall wäre. In der Premier League beträgt der Rückstand auf den Tabellenvierten FC Chelsea bereits acht Punkte.

Özil, der ebenso wie Mustafi von Beginn an spielte, wusste bei seinem ersten Europa-League-Einsatz in dieser Saison nicht nur wegen seines Tores zu überzeugen. Mertesacker stand nicht im Kader der Engländer.

Dem früheren Bundesligatrainer Lucien Favre droht mit OGC Nizza dagegen das Aus. Die Südfranzosen verspielten eine 2:0-Führung durch einen Doppelpack von Mario Balotelli (4., 28./Foulelfmeter) und mussten sich Lokomotive Moskau am Ende 2:3 (2:1) geschlagen geben. Manuel Fernandes drehte die Partie mit einem Dreierpack (45./Foulelfmeter, 69., 77.), Nizzas Racine Coly flog mit Rot vom Platz (67.).

RB Salzburg mit seinem deutschen Coach Marco Rose hat nach einem 2:2 (1:0) bei Real Sociedad San Sebastian dagegen gute Karten fürs Weiterkommen, der Japaner Takumi Minamino traf in der letzten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich für den österreichischen Serienmeister.

Alle Trümpfe in der Hand haben im Rückspiel Sporting Lissabon nach einem 3:1 (0:1) bei FK Astana in Kasachstan, Athletic Bilbao nach einem 3:1 (3:0) bei Spartak Moskau, der AC Mailand nach einem 4:0 (1:0) beim bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad und Olympique Marseille nach einem 3:0 (1:0) gegen SC Braga aus Portugal.