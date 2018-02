Der ehemalige Bundesligatrainer Lucien Favre ist mit dem französischen Erstligisten OGC Nizza aus der UEFA Europa League ausgeschieden.

Der Neunte der Ligue 1 unterlag im Rückspiel der Zwischenrunde bei Lokomotive Moskau 0:1 (0:1). Das Hinspiel hatte Nizza vor eigenem Publikum 2:3 verloren. (Ergebnisse und Spielplan)

Der ehemalige Bundesligaprofi Dante stand bei Nizza in der Startformation. Für Moskau traf Igor Denisow in der 30. Minute.

Die UEFA Europa League mit Borussia Dortmund und RB Leipzig JETZT LIVE im TV auf SPORT1, Highlights der übrigen Rückspiele des Sechzehntelfinales ab ca. 23 Uhr im TV auf SPORT1.

Die Auslosung des Achtelfinals findet am Freitag (ab 12.45 Uhr im LIVESTREAM auf SPORT1.de und im LIVETICKER) in der UEFA-Zentrale in Nyon in der Schweiz statt.