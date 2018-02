Die UEFA hat die im Zuge von Fan-Ausschreitungen im Europa-League-Spiel beim FC Arsenal bereits Ende Oktober 2017 ausgesprochene 60.000 Euro-Geldstrafe gegen den 1. FC Köln in einem Berufungsverfahren bestätigt.

27.500 Euro der Gesamtsumme wurden nun allerdings ebenso für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wie die Vorgabe, dass der Bundesligist für das nächste Europacup-Auswärtsspiel keine Tickets an seine Anhänger verkaufen darf. Der 1. FC Köln akzeptierte das Urteil, gegen das der Klub in erster Instanz Berufung eingelegt hatte.

Anhänger der Kölner hatten beim ersten Europa-League-Spiel des FC nach 25 Jahren beim FC Arsenal für mehrere Vorfälle gesorgt. Unter anderem hatten 50 Fans versucht, gewaltsam in einen Block einzudringen. Zudem wurden Feuerwerkskörper gezündet sowie Gegenstände auf den Platz geworfen. Der FC muss den FC Arsenal binnen 30 Tagen kontaktieren, um für die durch seine Fans entstandenen Schäden aufzukommen.

Am 22. Februar zeigt SPORT1 zunächst das Gastspiel des BVB in Bergamo ab 21 Uhr LIVE im TV. Der Countdown zur UEFA Europa League Zeiten beginnt bereits ab 19 Uhr. In den Highlights ab 23.00 Uhr werden ausführliche Zusammenfassungen der restlichen Partien mit Top-Teams wie Arsenal, Marseille, Milan, Atletico, Lyon oder Lazio sowie Reaktionen zu den Spielen gezeigt.