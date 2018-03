Trotz der ungünstigen Ausgangslage von Borussia Dortmund nach der 1:2-Heimpleite gegen den FC Salzburg traut Ex-Trainer Huub Stevens dem BVB den Sprung ins Viertelfinale der UEFA Europa League zu.

"Die Niederlage im Hinspiel hat mich überrascht. Ich dachte, der BVB holt ein besseres Ergebnis heraus", sagte Stevens bei SPORT1. Aber: "Ich glaube, dass Dortmund weiterkommt."

Stevens ist sicher: "Der BVB hat von den Einzelspielern her mehr Qualität. Aber Salzburg ist ein Team, das nicht so leicht zu schlagen ist. Dortmund ist in der Pflicht."

Dass die Österreicher auf europäischer Ebene konkurrenzfähig sind, liege vor allem an Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz. "Das Wichtigste ist seine Begeisterung. Mateschitz will mit Salzburg Menschen erreichen, die er mit seinem Produkt noch nicht erreicht hat.

