SPORT1 verlost zwei Tickets für das Finale der UEFA Europa League am 16. Mai in Lyon - und ihr könnt dabei sein!

Werdet selbst Fußballstar im Stade de Lyon beim #Fanmatch. Macht mit und ladet jetzt euer Bewerbungsvideo hoch. Zeige, was du alles am Ball kannst!

Was gibt es zu gewinnen?

Einer der Kandidaten gewinnt 2 Tickets für das Finale am 16. Mai in Lyon! Und nicht nur das: Zum #Fanmatch-Paket gibt es noch die An- und Abreise aus und nach Deutschland PLUS die Teilnahme am Fanmatch am nächsten Tag im Stade de Lyon. Selbstverständlich ist die Übernachtung und ein Sport-Kit für das Fanspiel inklusive.

Was müssen die Finalisten dafür tun?

Vom 08. März bis zum 09. April 2018 (12 Uhr) können sich alle Teilnehmer mit ihrem Skill-Video über Facebook in die Top 10 schießen.

Danach haben die User die Möglichkeit ihre Top 5 vom 10. bis zum 22. April zu wählen. Aus den besten fünf Videos wählt dann eine SPORT1-Jury am 23. April den Gewinner. Nach der Wahl wird dann der #Fanmatch-Sieger bekannt gegeben! Die UEFA und SPORT1 drücken fest die Daumen!

Teilnahmeberechtigt sind nur Personen ab 18 Jahren. Alle Teilnahmebedingungen gibt es hier.