Achtelfinale, Rückspiele:

Lokomotive Moskau - ATLETICO MADRID 1:5 (1:1)

Tore: 0:1 Correa (16.), 1:1 Rybus (20.), 1:2 Saul Niguez (47.), 1:3 Torres (65., Foulelfmeter), 1:4 Torres (70.), 1:5 Grizemann (85.)

Zenit St. Petersburg - RB LEIPZIG 1:1 (1:1)

Tore: 0:1 Augustin (22.), 1:1 Driussi (45.+1)

Zuschauer: 43.000

Besonderes Vorkommnis: Lunew hält Foulelfmeter von Werner (82.)

Dynamo Kiew - LAZIO ROM 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Lucas (23.), 0:2 De Vrij (83.)

Athletic Bilbao - OLYMPIQUE MARSEILLE 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Payet (38., Foulelfmeter), 0:2 Ocampos (52.), 1:2 Williams (74.)

Gelb-Rote Karte: Aduriz (Bilbao) wegen wiederholten Foulspiels (76.)

Auf wen Leipzig am 5. und 12. April in der Runde der letzten Acht trifft, entscheidet sich am Freitag in Nyon. Dort steht die Auslosung an (ab 13 Uhr im LIVESTREAM von SPORT1).

Viktoria Pilsen - SPORTING LISSABON 2:1 (2:0, 1:0) n.V.

Tore: 1:0 Bakos (6.), 2:0 Bakos (65.), 2:1 Battaglia (105.+2)

(Spielplan/Ergebnisse)

FC SALZBURG - Borussia Dortmund 0:0 (0:0)

Zuschauer: 29.520 (ausverkauft)



Olympique Lyon - ZSKA MOSKAU 2:3 (0:1)

Tore: 0:1 Golowin (39.), 1:1 Cornet (58.), 1:2 Musa (60.), 1:3 Wernblom (65.). 2:3 Mariano Diaz (71.)



FC ARSENAL - AC Mailand 3:1 (1:1)

Tore: 0:1 Calhanoglu (35.), 1:1 Welbeck (39., Foulelfmeter), 2:1 G. Xhaka (71.), 3:1 Welbeck (86.)

Die Mannschaften in VERSALIEN haben sich für das Viertelfinale qualifiziert.