Nach dem Aus von Borussia Dortmund muss RB Leipzig nun als Einzelkämpfer die deutsche Fahne in der UEFA Europa League hochhalten.

Die Sachsen bekommen es im Viertelfinale am 5. April zunächst zuhause mit dem französischen Vertreter Olympique Marseille zu tun, das Rückspiel an der Cote d'Azur steigt dann eine Woche später am 12. April. SPORT1 überträgt beide Spiele jeweils ab 21.05 Uhr LIVE im Free-TV und im LIVESTREAM.

Dortmunds Bezwinger FC Salzburg trifft zeitgleich auf den italienischen Traditionsklub Lazio Rom.

Die Viertelfinal-Partien im Überblick:

RB Leipzig - Olympique Marseille

FC Arsenal - ZSKA Moskau

Atletico Madrid - Sporting Lissabon

Lazio Rom - FC Salzburg