FC Arsenal gegen Atletico Madrid – nach den Kracher-Duellen in der Champions League hält auch das Halbfinale der Europa League einen absoluten Hochkaräter parät.

SPORT1 zeigt sowohl das Hinspiel am Donnerstag als auch das Rückspiel in Madrid am 3. Mai LIVE im Free-TV und im LIVESTREAM auf SPORT1.de. Mit dem Countdown jeweils ab 19 Uhr werden die Fans optimal auf die Duelle eingestimmt. Anstoß ist um 21.05 Uhr. Auch im LIVETICKER verpassen Sie nichts (Die Europa-League-Halbfinals im Überblick).

Besondere Spiele für Arsenal-Coach Wenger

Gerade für Arsenal haben die Spiele gegen Atletico besondere Bedeutung.

So steht Trainer-Legende Arsene Wenger am Donnerstag zum letzten Mal bei einem Europapokal-Heimspiel der Gunners an der Seitenlinie. Der seit Oktober 1996 bei Arsenal tätige Franzose hatte vor kurzem seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt.

"Wir können ihm noch einen Titel schenken - und das haben wir uns fest vorgenommen", sagte Mittelfeldspieler Granit Xhaka bei SPORT1: "Das ist unsere Möglichkeit, ihm und den Fans noch etwas zu geben. Deshalb wollen wir ihm diesen Pokal geben, bevor er endgültig geht."

"Wenger hat Arsenal zu dem gemacht, was es heute ist: eines der Topteams in Europa. Viele sagen: Er ist ein True Gentleman. Das kann ich nur bestätigen", schwärmt der deutsche Nationalspieler Mustafi von seinem Noch-Coach.

Eines blieb Wenger mit den Gunners bislang aber verwehrt: ein Titel in einem europäischen Wettbewerb. 2000 verlor Arsenal das UEFA-Cup-Finale gegen Galatasaray Istanbul, sechs Jahre später unterlagen die Londoner dem FC Barcelona im Endspiel der Champions League.

Über Atletico in die Champions League?

Zugleich bietet sich Arsenal nur noch über die Europa League die Möglichkeit, im kommenden Jahr in der Champions League auflaufen zu können. Nach einer mäßigen Saison in der Premier League ist der Zug zur Königsklasse dort längst abgefahren. Nur mit einem Titelgewinn könnten Pierre-Emerick Aubameyang, der allerdings für die Halbfinals weiter aufgrund seiner europäischen Einsätze für den BVB nicht spielberechtigt ist, und Co. im kommenden Jahr im wichtigsten europäischen Wettbewerb mitmischen.

Mit Atletico Madrid wartet auf den FC Arsenal allerdings das schwerste Los im Wettbewerb. Seit dem Amtsantritt von Trainer Diego Simeone vor sieben Jahren standen die Spanier fünfmal in einem europäischen Halbfinale. 2010 und 2012 ging der Europa-League-Titel nach Madrid.

Atletico ohne Juanfran

Simeone muss gegen Arsenal allerdings auf eine seiner Stützen verzichten.

Routinier Juanfran fehlt wegen einer Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel für beide Partien aus.

So können Sie die Partie FC Arsenal gegen Atletico Madrid LIVE verfolgen:

TV: SPORT1 und Sky

Livestream: SPORT1.de

Liveticker: SPORT1.de