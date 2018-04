Wenn der sonst so Gentleman-like auftretende Gianluigi Buffon seine Manieren nachhaltig vergisst, dann muss etwas wirklich Aufregendes passiert sein.

So war es an diesem denkwürdigen Champions-League-Abend, denn auch im 23. Jahr seiner Karriere wird sich die Torwart-Legende nach dem Aus bei Real Madrid nicht mehr den Traum vom Henkelpott erfüllen können.

Buffon soll Schiri beschimpft haben

Als der strittige Elfmeter-Pfiff von Schiedsrichter Michael Oliver in der dritten Minute der Nachspielzeit ertönte, war es beim Italiener so weit.

Der 40-jährige Keeper von Juventus Turin stürmte wutentbrannt auf den britischen Unparteiischen zu, beschimpfte ihn und fuchtelte mit seinen Handschuhen wild vor dem Gesicht des 33-Jährigen herum.

"Fahr zur Hölle" soll er ihm unter anderem an den Kopf geworfen haben. Die Folge: Rot für den Italiener.

"Er hat einen Mülleimer in der Brust"

Nachdem Gigi in die Kabine getrottet war, Cristiano Ronaldo den fälligen Elfmeter für Real versenkte und die Königlichen so um eine Verlängerung herum kamen, ging der Ärger aber erst so richtig los.

"Statt einem Herz hat er einen Mülleimer in seiner Brust", polterte der Weltmeister beim Fernsehsender Mediaset in Richtung des Briten.

Buffon war fortan überhaupt nicht mehr zu beruhigen: "Wenn du keinen Charakter und keinen Mut hast, in solch einem Stadion zu bestehen, dann solltest du besser mit deiner Frau und deinen Kindern auf der Tribüne sitzen, Sprite trinken und Chips essen. So kann man nicht den Traum von einem ganzen Team zerstören."

"Nur der Referee hat ein Foul gesehen. Du musst Fingerspitzengefühl und ein Verständnis für wichtige Momente haben. Wenn du das nicht hast, hast du es nicht verdient, auf dem Platz zu stehen", sagte Buffon dann beim TV-Sender beIN Sports: "Du kannst das nicht pfeifen."

Ähnlich äußerte sich der frühere Bayern-Profi Benatia. "Du darfst in der 93. Minute niemals so einen Elfmeter pfeifen. Jeder weiß, dass dieses Spiel in die Verlängerung gehen sollte", sagte der Abwehrspieler, der den Verdacht einer Bevorteilung Reals in den Raum stellte: "Im vergangenen Jahr haben sie gegen Bayern München zwei oder drei Abseitstore gemacht, wenn ich mich nicht irre. Es ist immer dasselbe. Real ist so eine große Mannschaft - sie bräuchten keine Extra-Hilfe."

Buffon nicht mehr zu beruhigen

Trotz all des Ärgers mischte sich auch Stolz unter die Wut bei Buffon: "Ich bin sehr stolz, ein Teil dieser Männer und dieser Mannschaft zu sein. Wir haben das Unmögliche möglich gemacht", sollte er auch sagen.

Um am Ende seiner internationalen Karriere doch wieder der Buffon zu sein, den man kennt, wenn auch mit einer kleinen Einschränkung: "Madrid ist verdient weiter, ich wünsche ihnen nur das Beste. Aber wir hätten es verdient, zumindest noch die Verlängerung zu spielen."