Olympique Marseille plagen vor dem Viertelfinale in der UEFA Europa League große Verletzungssorgen. Die Franzosen reisen ersatzgeschwächt zum Viertelfinal-Hinspiel bei RB Leipzig (Do., ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Während OM bereits zuvor auf Florian Thauvin und Hiroki Sakai verzichten musste, kamen am Wochenende zwei prominente Ausfälle hinzu.

Beim 3:1-Sieg in Dijon, dem bereits 50. Saisonspiel der Franzosen, verletzten sich Steve Mandanda und Innenverteidiger Adil Rami. Torhüter Mandanda zog sich bei einem harmlosen Pass eine Verletzung am Oberschenkel zu und fällt vier bis sechs Wochen aus. Das bestätigte Marseille am Montag.

Auch ein Einsatz von Rami am Donnerstag ist augeschlossen. Der Innenverteidiger zog sich einen Muskelfaserriss in der Wade zu und fällt zehn bis 15 aus. Damit könnte auch das Rückspiel in Marseille am 12. April gefährdet sein.