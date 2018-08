RB Leipzig tritt am Donnerstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER und bei DAZN) zum Rückspiel in der 2. Runde der Qualifikation zur Europa League im schwedischen Göteborg bei BK Häcken an. Die Leipziger reisen mit einer komfortablen 4:0-Führung im Rücken an.

Trainer Ralf Rangnick verzichtet deshalb auf einige Stammkräfte. "Wir werden mit acht Profis beginnen und mit zehn oder elf Profis hinfliegen", stellte Rangnick frühzeitig seinen Plan vor. Nach der deutlichen Überlegenheit im Hinspiel rechnet keiner mehr mit einem Ausscheiden in Göteborg - trotz der Tatsache, dass die Partie auf Kunstrasen ausgetragen wird.

"Bei allem Respekt, ein 4:0 dürfen wir nicht mehr hergeben", sagte Rangnick. Nicht mit dabei wird Stefan Ilsanker sein. Der Österreicher kassierte beim Heimsieg in der 81. Minute seine zweite Gelbe Karte des Spiels und ist somit gesperrt. Auch für Marcel Sabitzer kommt der künstliche Platz nach Schulter-OP zu früh. (SERVICE: Spielplan der Europa-League-Qualifikation)

RB bei Weiterkommen gegen Craiova aus Rumänien

Mit viel Selbstbewusstsein werden - falls nominiert - die neuen RB-Juwele Matheus Cunha und Marcelo Saracchi auflaufen. Die zwei Leipzig-Talente spielten im Hinspiel stark auf: Saracchi setzte sich immer wieder auf dem linken Flügel durch, Cunha gelang ein traumhafter Volley-Treffer.

Neuem Sturm-Juwel gelingt Traumtor bei Leipzigs Gala

Im Falle des Erreichens der dritten Qualifikationsrunde bekäme es das Team von Ralf Rangnick mit CS Universitatea Craiova aus Rumänien zu tun. Der Nachfolgeverein von Ex-Meister FC Universitatea Craiova hatte vergangene Saison als Dritter die beste Platzierung seiner noch jungen Vereinsgeschichte erreicht.

Das Hinspiel würde am 9. August in Leipzig stattfinden, das Rückspiel am 16. August in Rumänien.

