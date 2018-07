RB Leipzig trifft im Falle des Erreichens der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League auf CS Universitatea Craiova aus Rumänien. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Der Nachfolgeverein von Ex-Meister FC Universitatea Craiova hatte vergangene Saison als Dritter die beste Platzierung seiner noch jungen Vereinsgeschichte erreicht. Das Hinspiel würde am 9. August in Leipzig stattfinden, das Rückspiel am 16. August in Rumänien.

Auf dem Weg in die Gruppenphase muss Leipzig zunächst allerdings den schwedischen Erstligisten BK Häcken ausschalten. Das Team von Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick tritt gegen die Göteborger am Donnerstag zu Hause an, am 2. August folgt das Auswärtsspiel in Schweden.

Sollte Leipzig sowohl Craiova als auch Häcken ausschalten, warten vor der Gruppenphase noch die Playoffs (23. August/30. August)