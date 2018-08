Sorja Lugansk hat die Generalprobe vor dem Play-off-Rückspiel zur Europa League gegen RB Leipzig in der ukrainischen Premjer-Liga gegen FK Desna Tschernihiw 0:2 (0:1) verloren.

Am Ausweich-Spielort in Saporischschja glückte dem Team von Trainer Juri Wernydub erneut kein Treffer. Das Europa-League-Hinspiel in der vergangenen Woche in der Ukraine war torlos geendet.

(LIVETICKER ab 18.30 Uhr)

RB Leipzig musste in Dortmund zum Saisonauftakt mit 1:4 (1:3) ebenfalls eine Niederlage hinnehmen.