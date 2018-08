Sollte RB Leipzig die dritte Qualifikationsrunde der UEFA Europa League gegen CS Universitatea Craiova (Hinspiel am Do. ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) überstehen, geht es in den Playoffs entweder gegen Zorya Luhansk aus der Ukraine oder gegen Braga aus Portugal.

Das ergab die heutige Auslosung in Nyon. Gespielt wird am 23. und 30. August. Am Tag darauf wird die Gruppenphase der Europa League ausgelost, für die Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen schon fix qualifiziert sind.

Leipzig hatte sich in der zweiten Qualifikationsrunde gegen BK Häcken aus Schweden durchgesetzt und trifft jetzt am 9. und 16. August auf den rumänischen Vertreter Craiova.