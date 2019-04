Eintracht Frankfurt darf im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League am Donnerstag gegen Benfica Lissabon auf einen Einsatz von Abwehrspieler Martin Hinteregger hoffen. Der Österreicher werde nach seiner Oberschenkelverletzung "das Abschlusstraining bestreiten und dann mitentscheiden, ob er spielen kann", sagte Trainer Adi Hütter: "Wir haben ja noch ein bisschen Zeit". (Europa League: Eintracht Frankfurt - Benfica Lissabon am Do. ab 21 Uhr im LIVETICKER)

DAZN gratis testen und die Europa League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Sollte die Muskelblessur den Einsatz von Hinteregger doch verhindern, ist Simon Falette längst nicht die einzige Option. "Es gibt auch die Überlegung, mit einer Viererkette zu spielen", sagte Hütter, der aber keinesfalls eine Notlösung auf die linke Außenbahn stellen möchte, "für die diese Position ungewohnt ist".

Anzeige

Bildergalerie Diese Underdogs klopfen ans Tor zur Königsklasse 28 Bilder

Frankfurt braucht "das perfekte Spiel"

Denn für den erstmaligen Einzug in das Halbfinale seit 1980 müssen die Hessen laut Hütter nach dem 2:4 in der Vorwoche gegen den portugiesischen Rekordmeister "das perfekte Spiel" abliefern, das nach Ansicht des 49-Jährigen aus folgenden Komponenten besteht: "Wir brauchen Effektivität vor dem Tor und müssen höllisch aufpassen, wenn wir den Ball verlieren. Jedes Gegentor tut uns weh."

Jetzt das aktuelle Trikot von Eintracht Frankfurt bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Zusätzliche Kraft erhoffen sich die Gastgeber von ihren Anhängern. "Man braucht Emotionen, wir werden sicherlich getragen von den Fans. Das beflügelt uns", sagte Hütter. Kapitän Gelson Fernandes stellte klar: "Die Stimmung im Stadion begeistert in Deutschland und ganz Europa. Wir müssen die positive Energie nutzen."