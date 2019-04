Slavia Prag war so etwas wie die Überraschungsmannschaft im Viertelfinale der Europa League. Im Duell gegen den FC Chelsea galten die Tschechen als haushoher Außenseiter. Aber nach dem Hinspiel werden die Karten neu gemischt. (Europa League, Viertelfinale: FC Chelsea - Slavia Prag, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Zwar musste Slavia im Heimspiel das späte 0:1 hinnehmen, dennoch glänzten die Hausherren mit einer starken Defensivleistung und brachten die Offensivbemühungen der Gäste meist schon im Ansatz zum Erliegen. Auch, wenn Prag nach vorne nur wenig gelang, steht man an der Stamford Bridge wieder kompakt und hält lange die "Null", kann ein Konter schon reichen, um die Verlängerung zu erzwingen.

Neapel braucht kleines Wunder

In Italien hat sich der SSC Neapel in diesem Jahr als souveräne Nummer zwei hinter Juventus Turin etabliert. International läuft es aber ruckelig. In der Champions League schieden die "Azzurri" in der Gruppenphase aus und im Achtelfinale der Europa League musste man nach einem souveränen 3:0-Hinspielerfolg gegen Red Bull Salzburg im Rückspiel nochmal gehörig schwitzen. Nur durch ein Auswärtstor gelang der Aufstieg in das Viertelfinale.

Gegen Arsenal setzte es nun eine bittere 0:2-Niederlage. Die letzten acht Hinspielniederlagen in einem europäischen Wettbewerb waren auch immer gleichbedeutend mit dem Ausscheiden. Das letzte Comeback gelang Napoli 1988/89 im UEFA Cup-Viertelfinale gegen Juventus Turin.

Der FC Arsenal hingegen hat zuletzt 16 Mal die nächste Runde erreicht, wenn das Hinspiel gewonnen wurde. Dazu gewann "Gunners"-Coach Unai Emery 25 K.o.-Spiele in der Europa League - mehr als jeder andere Trainer.

Angesichts dieser Statistiken muss der SSC Neapel also auf ein kleines Wunder hoffen. (Europa League, Viertelfinale: SSC Neapel - FC Arsenal, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Valencia und Villareal im spanischen Duell

Last but not least duellieren sich noch der FC Valencia und der FC Villareal im Nachbarschaftsduell. Im Hinspiel hat Valencia seine Überlegenheit beim deutlichen 3:1-Sieg demonstriert. Da sollte das Weiterkommen in der heimischen Arena nur noch eine Formsache für die "Blanquinegros" sein.

Vor allem der Fakt, dass Villareal keines der drei Pflichtspiele 2018/19 gegen Valencia gewinnen konnte, macht nur wenig Hoffnung. (Europa League Viertelfinale: FC Valencia - FC Villareal, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Europa League: Die Viertelfinal-Begegnungen im Überblick:

FC Valencia - FC Villareal (Hinspiel 3:1/ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

SSC Neapel - FC Arsenal (Hinspiel 0:2/ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

FC Chelsea - Slavia Prag (Hinspiel 1:0/ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Eintracht Frankfurt - Benfica Lissabon (Hinspiel 2:4/ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

So können Sie die Europa League LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App