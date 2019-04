Mit deutlich weniger Mühe als erwartet ist der FC Arsenal ins Halbfinale der Europa League eingezogen.

Beim SSC Neapel siegten die Gunners am Donnerstag mit 1:0, bereits das Hinspiel ging mit 2:0 an die Londoner. Die Selbstsicherheit von Pierre-Emerick Aubameyang und Co. war offenbar so groß, dass sie einige Minuten freiwillig in Unterzahl spielen.

Nach etwa sechzig Minuten verließ Verteidiger Nacho Monreal den Platz, ohne ausgewechselt zu werden - und kam erst nach fünf Minuten zurück.

Zahlreiche User im Netz spekulierten über die Ursache des langen Fehlens. Der Spanier hatte wohl ein dringendes Bedürfnis zu erledigen - und kehrte laut der Meinungen einiger Fans nochmal auf die Toilette zurück, um sich die Hände gründlich zu waschen.

Im Halbfinale dürften die Gunners Monreal wieder über die volle Spielzeit benötigen, mit dem FC Valencia wartet ein starker Gegner.

