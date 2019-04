In der Champions League sind bereits alle deutschen Teams zum Zuschauen verdammt und auch in der Europa League ist nur noch Eintracht Frankfurt vertreten. Ob das so bleibt, ist nach dem Hinspiel bei Benfica Lissabon fraglich. Für Frankfurt endete der Ausflug nach Lissabon mit einer 2:4-Pleite. Nach zehn Spielen ohne Niederlage in der Europa League mussten die Hessen damit zum ersten Mal wieder als Verlierer vom Platz gehen. Wer jetzt aber hängende Köpfe und Enttäuschung bei den Frankfurtern erwartet hätte, liegt falsch.

Direkt nach dem Abpfiff gab Sportdirektor Fredi Bobic die Marschroute fürs Rückspiel aus. "Die hauen wir weg", zeigte sich der ehemalige Topstürmer optimistisch. Auch Trainer Adi Hütter gab schon einen Ausblick auf das Rückspiel. "Das Ergebnis tut ein bisschen weh, aber wir werden Benfica im Rückspiel einen heißen Tanz bieten."

Benfica Lissabon mit João Félix

Aber solch kämpferische Aussagen hört man oft. Dabei spricht einiges gegen die Hessen. In erster Linie überzeugte Benfica Lissabon mit seiner Qualität. Vor allem Benficas Supertalent João Félix überragte als jüngster Dreifachtorschütze der Europa League-Geschichte.

Dazu muss Frankfurt im Rückspiel volles Risiko gehen und bietet den Portugiesen damit Räume für schnelle Konterangriffe.

Eintracht Frankfurt hofft auf Heimstärke

Aber dennoch sind die Hessen nicht chancenlos. Die 2:4-Niederlage klingt deutlicher als sie war. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Eintracht nach dem frühen Platzverweis von Evan Ndicka 70 Minuten in Unterzahl spielen musste und mit Sebastien Haller ein torgefährlicher Stürmer verletzungsbedingt fehlte.

Dazu sind die Frankfurter Zuhause eine Macht. Lediglich gegen Inter Mailand gab es ein torloses Remis. Sonst wurden Lazio Rom (4:1), Olympique Marseille (4:0) und Schachtjar Donezk (4:1) regelrecht überrollt. Die Zuschauer tun ihr Übriges, um diese magischen Europapokalnächte real werden zu lassen. "Benfica erwartet ein Hexenkessel", sagte Vorstand Axel Hellman.

An Motivation dürfte es also im Rückspiel nicht mangeln. "Unsere Kampfeslust ist geweckt", ist Sebastian Rode schon voller Vorfreude auf das Match. Damit ist alles angerichtet, dass Frankfurt dem Europa League-Märchen ein weiteres Kapitel hinzufügen kann und damit die Ehre der Bundesliga rettet.

Die möglichen Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Hinteregger, Hasebe, Abraham - Fernandes, Rode - Kostic, Rebic, da Costa - Jovic, Haller. - Trainer: Hütter

Benfica Lissabon: Vlachodimos - Grimaldo, Ferreira, Dias, Almeida - Silva, Gabriel, Samaris, Pizzi - Jonas, Seferovic. - Trainer: Lage

