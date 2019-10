Der VfL Wolfsburg trifft in der Europa League auf Saint-Étienne. Der Klub löst bei Wolfsburgs Mittelfeldmann Josuha Guilavogui große Gefühle aus. Beim französischen Rekordmeister spielte Guilavogui seit seinem 14. Lebensjahr in der Nachwuchsakademie und debütierte dort als Profi in der ersten Mannschaft

© Getty Images