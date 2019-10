Die bekanntesten Spieler von Basaksehir zum Durchklicken:

Am zweiten Spieltag der Europa League ist Borussia Mönchengladbach gegen Istanbul Basaksehir (Europa League: Basaksehir - Borussia Mönchengladbach, ab 18:55 Uhr im LIVETICKER) gefordert.

DAZN gratis testen und die Europa League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

In der vergangenen Saison lag Basaksehir lange Zeit auf Meisterkurs, rutschte erst gegen Saisonende von der Spitze. In der aktuellen Saison findet der Klub aus Istanbul nach zwei Pleiten zum Start allmählich in die Spur. In der Europa League setzte es für den Gladbach-Gegner zum Start eine 0:4-Pleite bei der AS Rom.

Anzeige

Hinter dem rasanten Aufstieg des erst 2014 gegründeten Klubs steht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Der Kader ist gespickt mit einigen Altstars und ehemaligen Bundesligaprofis.

SPORT1 zeigt die bekannten Gesichter.