Kuriose Szene vor der Beginn des Europa-League-Spieles zwischen Partizan Belgrad und Manchester United!

Da United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer in Belgrad auf Ashley Young und David de Gea in der Startelf verzichtete, führte Harry Maguire die "Roten Teufel" erstmals als Kapititän aufs Feld.

So weit so gut - die weiteren Pflichten eines Kapitäns waren dem teuersten Verteidiger der Welt jedoch nicht so geläufig. Denn der 26-Jährige verpennte die Platzwahl vor der Partie.

Anstatt diese mit Schiedsrichter Xavier Fernandez und Partizan-Spielführer Vladimir Stojković durchzuführen, stand Maguire noch bei seinen Teamkollegen auf dem Feld.

Maguire muss zum Münzwurf gerufen werden

"Maguire ... Harry!", musste Fernandez deshalb laut in Richtung des Kapitäns rufen, dem sein Faux-Pas erst da bewusst wurde.

Schnellen Schrittes machte sich Maguire darauf in auf zum Münzwurf, Partizan-Torhüter Stojković nahm alles mit einem Lächeln im Gesicht hin.

Klar, dass diese lustige Aktion auch im Internet zu zahlreichen Kommentaren führte. "Er weiß nicht einmal, wie es funktioniert", schrieb ein Twitter-Nutzer.

