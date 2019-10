In der vergangenen Saison lag Basaksehir lange Zeit auf Meisterkurs, rutschte erst gegen Saisonende von der Spitze. In der aktuellen Saison findet der Klub aus Istanbul nach zwei Pleiten zum Start allmählich in die Spur. In der Europa League setzte es für den Gladbach-Gegner (ab 18.55 Uhr im LIVETICKER) zum Start eine 0:4-Pleite bei der AS Rom

© Getty Images